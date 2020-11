'Ontwerpers Diana's trouwjurk willen remake maken'

De jurk, die nu bezit is van haar zoons William en Harry, droeg de prinses op haar bruiloft met prins Charles in 1981. Voor de remake zullen de ontwerpers gebruik maken van foto’s en oude schetsen van de japon.

Ⓒ Getty Images

Naast de trouwjurk willen David en Elizabeth Emmanuel ook nog een stuk of twintig andere outfits opnieuw maken, die ze toentertijd ook voor haar ontwierpen. Zoals onder meer een zwarte jurk die Diana droeg naar een bal in Goldsmith’s Hall in 1981, vlak na de verloving. „Ze was helemaal getransformeerd van lieflijke kleuterjuf in een glamoureuze prinses. De jurk was zwart en een beetje gevaarlijk”, vertellen de ontwerpers.

Ⓒ Getty Images

De ontwerpers willen graag de jurken in een nog vast te stellen expositie tentoonstellen. „Er zijn nog geen formele plannen voor een tentoonstelling. Maar het zou een geweldige kans zijn voor het publiek om de outfits van Diana te zien, ondanks dat vele originele stukken al lang verdwenen zijn.”