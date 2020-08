Cole Sprouse open over einde relatie met Lili Reinhart

In het bijschrift van een foto van Lili in het bos, schrijft Cole dat de twee al in januari uit elkaar gingen en er in maart definitief een punt achter zetten. „Wat een geweldige ervaring heb ik gehad. Ik voelde me altijd gelukkig en koester het feit dat ik de kans kreeg om verliefd te worden.”

Gelukkig kunnen Cole en Lili nog goed door een deur. „Ik wens haar niets anders dan ontzettend veel liefde en geluk.” De acteur wijst zijn volgers bovendien op Lili’s nieuwste film Chemical Hearts die vrijdag op Amazon Prime verschijnt. „Ik weet zeker dat ze er net zo geweldig in is als in alles wat ze doet.”