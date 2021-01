Elton John werkt mee aan Metallica-cover Miley Cyrus

De Brit speelt piano in Miley’s versie van Nothing Else Matters. Het is niet duidelijk of Elton daar ook op meezingt. Verder dragen ook Red Hot Chili Peppers-drummer Chad Smith en cellist Yo-Yo Ma bij aan het album. „Ik ben zo blij met deze samenwerkingen, ik ben er super enthousiast over. Ik hou er wel van als alle ingrediënten niet helemaal bij elkaar lijken te horen”, stelde de zangeres in een interview met Capital FM.

Miley maakte in oktober bekend dat ze aan de Metallica-plaat werkte. Het album is een voortvloeisel uit haar optreden op het Glastonbury Festival in 2019, waar ze veel lof kreeg voor haar uitvoering van Nothing Else Matters.