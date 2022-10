Matthew Perry: ’Ik werd vijftig keer wakker met mijn gezicht onder de poep’

„Ik had stront over mijn hele gezicht, over mijn hele lichaam en in het bed naast mij”, vertelt hij over de negen maanden dat hij een stoma had. „Als die kapot gaat, gaat die kapot... Je moet er verpleegsters bij gaan halen.”

De acteur had de stoma nodig, nadat zijn dikke darm door overmatig medicatiegebruik gescheurd was. Hij kwam in het ziekenhuis terecht, lag twee maanden in coma en moest daar vijf maanden blijven. De stoma moest hij nog wat langer gebruiken.