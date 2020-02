3FM vervolgt thema-uitzendingen tijdslot Kaj van der Ree

Van der Ree werd vorige maand ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kort daarna maakte NPO 3FM al een uitzending rond dat thema op het tijdslot van zijn radioshow Skaj Is The Limit. De zender gaat daar vanaf komende vrijdag acht weken lang mee door, maar dan steeds rond een ander onderwerp.

De eerste thema-uitzending staat in het teken van drugsgebruik onder jongeren en het Nederlandse drugsbeleid. De specials erna gaan over onder meer schulden, een burn-out, 75 jaar bevrijding en klimaatverandering. Elke uitzending wordt door een andere dj gepresenteerd en luisteraars worden uitgenodigd hun eigen ervaringen te delen.

Vorige maand raakte Van der Ree in opspraak nadat jonge vrouwen op sociale media hadden gezegd op minderjarige leeftijd seksueel getinte berichten van de presentator en YouTuber te hebben ontvangen. BNNVARA stopte per direct met het tv-programma Proefkonijnen, waarvan hij medepresentator was, en zijn radioshow. De vlogger bood in een verklaring zijn excuses aan en gaf toe „domme fouten” te hebben gemaakt.