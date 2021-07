Birgit Schuurman hierom blij dat ze zwanger op bikinifoto kan

Dat schrijft ze bij het plaatje. „In je bikini op de foto is eigenlijk wel ’t meest relaxed als je zwanger bent. Kwam ik gister achter: ik denk er niet aan dat ik mijn buik in „moet” houden!

Niet dat ze vindt dat dat zou moeten, maar volgens haar is ’bijna iedereen die in badkleding op de foto gaat zich wel bewust is van wat de meest flatteuze houding voor haar/zijn/hen lichaam is’. „Relaxed om daar niet over na te denken!!!! Ga ik proberen vast te houden die chille insteek…. Lukt vast niet. But hey, kan t proberen…..”.