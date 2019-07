Taylor Swift wint eerste Teen Choice Icon Award

Fox noemt Taylor ’een icoon van de popcultuur wier onderscheidingen en prestaties verder gaan dan het aanvoeren van hitlijsten en het uitverkopen van stadions wereldwijd’. „Swift is ook een van de grootste sociale influencers van deze tijd. Ze gebruikt haar stem en platform om te inspireren en positieve veranderingen te bewerkstelligen.”

Het publiek van het Amerikaanse prijzenfestival voor films, televisie en muziek is al jaren dol op de 29-jarige Taylor. Geen enkele andere artiest wist namelijk zoveel Teen Choice Awards te winnen als zij. Taylor heeft er thuis 25 staan en werd in totaal 60 keer genomineerd. Ook dit jaar is de popster weer in meerdere categorieën genomineerd.

De Teen Choice Awards zijn zondag 11 augustus live te zien op Fox. Het is eerste keer dat het awardgala live wordt uitgezonden.