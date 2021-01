Minder gasten in talkshows na oproep Rutte

Rutte stelde dat talkshowgasten een uitzondering zouden moeten krijgen op de avondklok. Maar hij riep de makers van Op1 en Jinek wel op na te denken over andere manieren om gesprekken te voeren in plaats van een rondetafelgesprek in de studio. Hij suggereerde bijvoorbeeld in te bellen met gasten of gesprekken (deels) ’s middags al op te nemen.

„We zijn ons erg bewust van de maatschappelijke druk als mensen aan een avondklok onderhevig zijn”, stelt Op1-eindredacteur Bert Huisjes. „Het is vreemd om een programma op televisie te zien met een groot aantal mensen aan tafel als kijkers dat zelf thuis niet mogen. We gaan heel goed afwegen welke gasten we uitnodigen en welke gasten we een ontheffing gaan geven.”

Meer videoverbindingen

Deze aanpak geldt per direct, dus niet pas als de avondklok dit weekend ingaat, aldus Huisjes. Hij beklemtoont wel dat de gesprekken in Op1 niet alleen maar over corona zullen gaan. „Ook tijdens de avondklok is onze leidraad dat onderwerpen ons moeten inspireren.”

Ook RTL-contentdirecteur Peter van der Vorst laat desgevraagd weten dat Jinek de komende tijd nog kritischer gaat selecteren. „We gaan minder gasten uitnodigen in de studio en ook vaker gebruik maken van bijvoorbeeld videoverbindingen”, meldt hij.