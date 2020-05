Freek de Jonge haalt uit naar Youp van ’t Hek

Hij reageerde daarmee op een vraag van presentator Özcan Akyol. Die merkte op dat Youp van ’t Hek eens over hem had gezegd dat hij Freek van de oude stempel vindt als het om activisme gaat. Of Freek dat wel eens vaker hoorde van generatiegenoten? Daarop reageert Freek onomwonden: ,,Nee, en zeker niet van mensen die er niet zouden zijn geweest, als ik er ook niet geweest was. Nee, Youp was er zonder mij niet gekomen.”

Volgens hem heeft Youp hem nagedaan. ,,Hij heeft gewoon simpelweg gekopieerd wat ik deed. En van daaruit heeft hij zijn succes geboekt. Dat doet er verder niet toe, dat is prima. Ik wist dat dit er aan zou komen. Ik ga er altijd vol in. Bij Youp is het succes begonnen toen hij een rode draad in zijn programma bracht.”