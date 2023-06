Premium Het beste van De Telegraaf

Slot seriesblog: Love or leave 2023- aflevering 13 Temptation island: kontje aan kontje de afgrond in

Miriam heeft het niet meer. Ⓒ RTL

Je verkneukelt je er al helemaal op. Lester heeft op dreamdate met single Marisol in Temptation Island love or leave ’fout op fout’ gestapeld. Hij is tegen alle afspraken ingegaan. Zijn vriendin Miriam ontsteekt in woede als ze de beelden ziet. En hoe!