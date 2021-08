UB40-saxofonist Brian Travers (62) overleden

Zijn dood werd maandag bekendgemaakt via het Twitteraccount van de band. „Met veel verdriet maken we bekend dat onze vriend, medeoprichter en legende Brian David Travers is overleden”, schrijven de bandleden. „Hij overleed gisteravond in het bijzijn van zijn familie na een lange strijd.”

Travers werd twee jaar geleden geopereerd aan een dubbele hersentumor. Het is niet bekend wat het overlijden van Travers betekent voor de tournee van de groep die op het programma stond.

De muzikant was eind jaren 70 een van de oprichters van de band UB40, die hits scoorde met nummers als Red Red Wine, Kingston Town, I Got You Babe en Sing Your Own Song.