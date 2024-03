Ruim een miljoen dollar uit nalatenschap Matthew Perry in trust

De Friends-acteur riep het trust in 2009 in het leven en noemde het Alvy Singer Living Trust, mogelijk naar een personage met die naam uit de film Annie Hall van Woody Allen uit 1977. Mensen die via de trust geld zullen ontvangen, waar eerder al veel geld in werd gestopt door Perry, zijn onder anderen zijn vader John, moeder Suzanne en zijn halfzus Rachel Dunn.

Andere zaken die in het testament van Perry zijn opgenomen, zijn onder meer de keuze om eventuele kinderen geen exclusieve beschikking over zijn nalatenschap te geven. Perry kreeg geen kinderen, dus is die optie niet aan de orde. Wel gingen er onbekende bedragen naar andere familieleden.

Perry overleed vorig jaar oktober in het bad in zijn huis, naar later bleek aan de gevolgen van een hoge dosis van het verdovingsmiddel ketamine die tot verdrinking leidde. De dood van de 54-jarige acteur werd vastgesteld als een ongeluk.