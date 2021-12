Vader Leonardo DiCaprio heeft rolletje in film Licorice Pizza

Leonardo reageerde maandag bij de première van zijn eigen film Don’t Look Up enthousiast op zijn vaders filmdebuut, dat hij overigens zelf nog moet gaan kijken. ”Licorice Pizza. Ik heb ’m nog niet gezien maar mijn vader George DiCaprio heeft gewoon een cameo in een Paul Thomas Anderson film. Wat een mooie dag”, lachte de acteur voor de camera’s van Entertainment Tonight.

Een verslaggever van de New York Times deelde eerder deze week op Twitter een stukje uit zijn interview met Anderson dat de krant niet had gehaald, waarin de regisseur uitlegde hoe hij op het idee kwam om DiCaprio senior te vragen voor het rolletje. „Ik had een beeld in mijn hoofd van dit personage dat waterbedden en pruiken verkoopt, en ik kon er maar niet opkomen wie ik kende die er zo uitzag. En ineens wist ik het: dat is precies Leo’s vader. Dus heb ik ’m opgespoord en gevraagd of hij het wilde doen. George zei: Prima. Had Leo je trouwens verteld dat ik echt waterbedden heb verkocht?”

George DiCaprio (78) was het grootste gedeelte van zijn werkende leven actief in de wereld van comics. Hij schreef een aantal stripboeken en ging later aan de slag als distributeur.