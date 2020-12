’Wappie’ van Youp van ’t Hek slaat aan op Twitter

In het lied zingt de cabaretier over een ’wappie’ die bij het Torentje in Den Haag protesteert tijdens de toespraak van Rutte en met kerst veel bezoek ontvangt omdat hij niet in corona gelooft. Hij krijgt er op Twitter enthousiaste reacties op van mensen die het ’geweldig’ en ’geniaal’ vinden. De een heeft het als verzoeknummer ingediend voor 3FM Serious Request: The Lifeline en de ander vraagt of die nog op het nummer kan stemmen voor de Top 2000. Men vermoedt dat de populariteit van Van ’t Hek met zijn nieuwe kerstvariant op de hit Flappie weer zal stijgen.

Youp van ’t Hek was aanvankelijk zelf ook sceptisch over corona en noemde het ’een griepje’. Maar nadat hij de ziekte zelf had gehad, en bijna een week in het ziekenhuis lag, was zijn houding tegenover het coronavirus honderdtachtig graden gedraaid.