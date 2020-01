Ondanks naald in voet: Tommie Christiaan wint Dancing on Ice

Tommie Christiaan is de winnaar van Dancing on Ice. Ⓒ ANP

Tommie Christiaan heeft zaterdagavond de finale van het SBS6-programma Dancing on Ice gewonnen. Samen met zijn partner Klabera deed hij zijn finaledans op het nummer Arcade van Duncan Laurence. Het is opvallend, omdat het deze week nog onzeker was of Christiaan sowieso mee kon doen aan de finale.