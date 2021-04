Tom Jones: ’Zo verwerkte ik Linda’s dood’

TOM JONES was pas zeventien toen hij in 1957 trouwde met zijn grote liefde LINDA WOODWARD. In 2016, 59 jaar later, verloor hij haar. Linda overleed aan de gevolgen van kanker en die klap was voor de wereldster amper te behappen. Bovendien was daar het spook dat ’schuldgevoel’ heette. „Ik dacht dat ik het niet zou overleven. Ik begon me af te vragen of ik wel genoeg had gedaan voor haar.”

Een therapeut liet Jones inzien dat hij - uiteraard - geen enkele schuld had aan haar droeve heengaan. „Ik moest haar lachend herinneren, had Linda kort voor haar dood tegen me gezegd. Dus zo herinner ik me haar. De gesprekken hebben me goed gedaan. Het voelt als een soort wedergeboorte.”

Sir Tom Jones hoopt deze zomer 81 te worden. Ⓒ HH/ANP

Eeuwige sexbomb

Nieuwe zorgen zijn er ook voor de zanger. Zijn zoon JONATHAN is vaker van het paadje af als dat hij rechtdoor loopt, iets wat in het verleden al voor een breuk tussen de twee leidde. Tom Jones is overduidelijk als hij aan Bild antwoordt of er wellicht nog een kans in zit dat het nog goed komt. „Nee, nee, nee. Die tijd is geweest.”

Hij mag dan tachtig zijn, van binnen blijft Tom Jones de eeuwige Sexbomb. Hij nam zijn hit onlangs opnieuw op met HELENE FISCHER, een van Duitslands grootste sterren van dit moment. „Wat een stem heeft die vrouw! Maar die van mij mag er ook nog zijn...”