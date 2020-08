Adele stelt fans teleur

Zaterdag deelde de Britse een bericht op Instagram waarin ze het boek Untamed: Stop Pleasing, Start Living van Glennon Doyle aanprijst. Adele meent dat ze heel anders tegen haar leven aankijkt sinds het lezen van het boek. „Iedereen die het vermogen heeft om echt los te laten en aan jezelf over te geven met elk soort verlangen om vast te houden aan een dierbaar leven, doe het. Lees het”, schrijft ze. „Houd een markeerstift bij de hand om aantekeningen te maken, want je zult er zeker naar terug willen verwijzen, geloof me! Ik heb nooit geweten dat alleen ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen vreugde, geluk en vrijheid!”

In de reacties op haar bericht zijn Adeles volgers vooral bezig met haar nieuwe album. Of eerder het ontbreken daarvan... „Adele, waar blijft het album?”, vraagt een fan zich dan ook af. Tot iedereens verbazing reageerde de Grammy-winnares, maar gaf ze niet het antwoord waar iedereen op hoopte: „Ik heb werkelijk waar geen idee.”