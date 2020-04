Uitputtende ratrace van moeders

In Motherland kijkt Amanda (wit shirt) met haar secondante Anne neer op de sukkels, links van haar Julia, Liz en Kevin. Ⓒ Foto Colin Hutton

Met Moederdag in het vooruitzicht schotelt BBC First de kijker Motherland voor. De scherpe comedy is bepaald geen lofzang op het ouderschap. Hoewel over de top, betreft het een bij vlagen herkenbare serie over de uitputtende ratrace, het eindeloos wikken en wegen tussen je eigen belangen en die van je nageslacht en de meedogenloze apenrots op het schoolplein die we hier eerder zagen in De Luizenmoeder.