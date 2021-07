Anne Franks dagboek-vriendin Kitty helpt vluchtelingen in animatiefilm

Anne Frank en haar dagboekvriendin Kitty in het Achterhuis in Amsterdam.

Cannes - - Het was een prachtidee: om het verhaal van Anne Frank nu eens te vertellen vanuit het perspectief van haar imaginaire dagboekvriendin Kitty. In de animatiefilm Where is Anne Frank, in première op het 74e filmfestival van Cannes, ontsnapt Kitty lang na het einde van de Tweede Wereldoorlog uit haar papieren gevangenis. Zonder te weten hoe het is afgelopen met het meisje dat haar ooit bedacht.