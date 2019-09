Nieuwe roman Maarten ’t Hart: ’De nachtstemmer’✭✭✭✭

Maarten ’t Hart wordt in november 75. Sinds zijn debuut in 1971 met Stenen voor een ransuil verschijnt er elk jaar wel een boek van zijn hand. Veel van zijn werk is autobiografisch getint: het sobere gereformeerde milieu waarin hij opgroeide, het Zuid-Hollandse landschap, de Bijbel en klassieke muziek: steeds weer komen ze in wisselende samenstellingen voorbij, in fictie en non-fictie.