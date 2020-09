Paris Hilton wilde bonje met vriend niet in film

„Paris wilde dat we een zo eerlijk en open mogelijke film zouden maken, waarin in feite niets taboe was. Ik had het vertrouwen van Paris nodig en dat had ze uiteindelijk gelukkig helemaal”, vertelde Dean.

De regisseur legt uit: „Er was echter een scène die Paris eruit wilde knippen. De verontrustende scène toont Parijs backstage op het Belgische dancefestival Tomorrowland, waar ze op het punt staat de belangrijkste dj-set van haar leven te draaien. Vlak voordat ze het podium op moet, krijgt ze knallende ruzie met Aleks. Hij klaagt dat ze hem op die dag in de steek heeft gelaten om promotie-interviews te doen en beschuldigt haar ervan dat ze prioriteit geeft aan het werk voor hun relatie.”

Psychotisch

Dan is te zien hoe Paris in woede tegen hem uitbarst: „Doe dit niet voor mijn set”, zegt Paris schreeuwend terwijl hij de kamer uit stormt. „Ik speel Tomorrowland. Hij moet verdomme chillen. Ik ben ziek van deze shit. Ik speel over zes minuten. Hij is zo onzeker.” Vervolgens zegt ze enkele seconden voordat ze het podium oploopt: „Stop. Ik ga huilen op mijn set. Alsjeblieft, ben je verdomme psychotisch? Ik speel het grootste festival van mijn leven?”

Ze vraagt hem dan om zijn toegangsbandje af te doen en te zien is dat de beveiliging hem wegleidt. Aleks is in de rest van de documentaire niet meer te zien.

Eerder vertelde Hilton (39) dat in de film ook naar boven komt dat ze meerdere gewelddadige vriendjes heeft gehad. Vijf van haar exen hebben haar tijdens hun relatie mishandeld. „Ik werd gewurgd, geslagen, agressief vastgehouden. Ik heb dingen gepikt die niemand zou moeten pikken”, aldus Paris begin deze maand.