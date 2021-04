Sharon Osbourne haalt uit naar voormalige collega’s

Dat vertelde Osbourne tijdens haar eerste interview sinds haar plotse vertrek bij The Talk en de zender CBS in maart dit jaar. Ze zat aan tafel bij de show van presentator Bill Maher, die haar vroeg naar beschuldigingen over racisme aan het adres van Osbourne. „Ik ben het wel gewend dat ik uitgescholden word”, zei de presentatrice daarover. „Maar racist is een verwijt dat ik niet accepteer.”

Osbourne kwam onder vuur te liggen nadat zij in een uitzending van The Talk een woordenwisseling kreeg met collega Sheryl Underwood. De dames raakten met elkaar in de clinch over het feit dat Osbourne haar goede vriend Piers Morgan had verdedigd nadat hij had uitgehaald naar Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, na haar interview met Oprah Winfrey. Underwood vroeg Osbourne wat mensen ervan moeten denken en dat het daardoor lijkt alsof zij zijn uitspraken goedkeurde, die door velen als racistisch zijn bestempeld.

De vrouw van rocker Ozzy Osbourne noemt haar oude collega’s „een stelletje ontevreden dames”, zei ze tegen Maher. Ze hekelde de politieke correctheid die volgens haar nu heerst. „Het gaat nu wel weer goed met mij”, aldus Osbourne. Volgens haar werkt het niet om mensen zomaar te verbannen als ze iets „fout” hebben gedaan. „Het is niet eerlijk, het gaat niet over of je een racist bent of niet. Het kan ook gaan over dat je helemaal niet weet wat correct taalgebruik is. Dat verandert namelijk elke dag.”