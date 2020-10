Dan Karaty laat van zich horen na ziekenhuisopname

Bij een foto die hij van zichzelf deelt en hij te zien is met een zonnebril op en een duim opsteekt, schrijft de choreograaf: „Een beetje laat, maar dank jullie wel voor alle felicitaties. Alles is een beetje anders nu, dus het betekent een hoop voor me.”

Weekblad Privé wist vorige week te onthullen dat Dan in september een acute opname had in een ziekenhuis in New York. Zijn management liet aan het tijdschrift weten dat de ’artsen zijn oog in elk geval hebben kunnen redden’. Verder wilde zijn agent geen mededelingen doen over wat het Holland’s Got Talent-jurylid precies mankeert. Wel liet hij doorschemeren dat alle zorgen nog niet voorbij zijn en dat het letsel mogelijk zelfs blijvende gevolgen heeft voor zijn zichtvermogen.