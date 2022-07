’Elon Musk kreeg vorig jaar tweeling met medewerkster’

In april dienden Musk (51) en Zilis (36) een verzoek in om de tweeling de achternaam van hun vader te geven en de achternaam van hun moeder onderdeel van hun tweede naam te laten zijn. Om de privacy van de kinderen te waarborgen, houdt Insider hun namen achter. Het bevel werd in mei goedgekeurd door een rechter in Austin, Texas.

De tweeling werd afgelopen november geboren, slechts enkele weken voor Musk zijn tweede kind met zangeres Grimes verwelkomde. Het is onduidelijk wat de relatie is tussen Musk en Zilis.

Zilis wordt omschreven als rijzende ster in de wereld van artificiële intelligentie. Na het behalen van haar bachelor in economie en filosofie aan Yale werkte ze onder meer bij IBM, Bloomberg Beta en Tesla. Momenteel is ze directeur operaties en speciale projecten bij Neuralink, een neurotechnologiefirma waar Musk CEO van is. Zilis heeft bovendien veel van dezelfde passies als Musk. Zo is ze volgens Insider dol op ruimtevaart, transport en vooral kunstmatige intelligentie.

Met deze tweeling komt het totale aantal kinderen van Musk op negen te liggen. Met zijn ex-vrouw Justine Wilson deelt hij vijf kinderen; de tweeling Griffin en Xavier, en de drieling Kai, Saxon en Damian. Met zangeres Grimes heeft hij twee kinderen: X en Y. Tijdens zijn eerste huwelijk met Wilson kreeg hij ook nog een zoon, Nevada. Tragisch genoeg overleed hun eerste kind na tien weken aan wiegendood.