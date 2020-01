Mogelijk 3 jaar cel voor neef Meghan Markle

Meghan Markle Ⓒ Hollandse Hoogte

Thomas Dooley Markle (28) is dinsdag voor de rechter verschenen. Het neefje van Meghan werd afgelopen september gearresteerd omdat hij naakt over straat liep in Hollywood, onder invloed van drugs. Thomas vreesde voor een gevangenisstraf en smeekte in plaats daarvan om hulp voor zijn mentale problemen.