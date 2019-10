Kamermeisje laat Golden Globes-jurk Lady Gaga veilen

Page Six meldt dat de Valentino-jurk volgens Sara Corea, een kamermeisje van het Beverly Hilton hotel, zou zijn ’achtergelaten door de ster’. De Golden Globes vonden plaats in het betreffende hotel en Corea claimt de jurk naar de gevonden voorwerpen gebracht te hebben, nadat ze het kledingstuk in Gaga’s hotelkamer had gevonden.

Volgens haar kwam er maandenlang niemand langs om de jurk op te halen en mocht zij het stuk houden. Hierop zou de hotelmedewerker besloten hebben het designstuk te laten veilen.

Diefstal

Een woordvoerder van het hotel laat weten dat Gaga’s jurk niet is gestolen en dat het ook nooit de bedoeling is geweest dat het stuk bij een veilinghuis zou belanden. „We zijn momenteel nog aan het onderzoeken wat er nou precies gebeurd is, maar laten we voorop stellen dat van diefstal geen sprake is. We werken met meerdere partijen samen om de jurk bij de juiste persoon terug te krijgen.”

Zowel modehuis Valentino als veilinghuis Nate D. Sanders Auctions is om een reactie gevraagd, maar geen van beide heeft gereageerd op het incident.