Rapper Meek Mill krijgt gratie van gouverneur Pennsylvania

„Bedankt allemaal. Ik ga alleen maar meer doen voor de gemeenschap van God”, schrijft de artiest onder de brief van de gouverneur. Daarop staat dat hij „volledige gratie” voor al zijn misdaden krijgt.

Meek Mill zat in 2008 acht maanden in de gevangenis voor drugs- en wapenbezit. In 2012 werd hij weer gearresteerd, toen voor het gebruik van marihuana. In 2016 werd hem huisarrest opgelegd en in 2017 werd hij opnieuw opgepakt: voor het maken van wheelies zonder helm. Daar werd hij echter van vrijgesproken, maar toch moest hij dat jaar nog de gevangenis in, omdat hij in zijn proeftijd bij een vechtpartij was betrokken. In 2018 kwam hij weer vrij.