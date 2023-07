Kevin Spacey opnieuw beschuldigd van greep in kruis: ’Een cobra die zich vastbijt’

Het incident was volgens het vermeende slachtoffer vergelijkbaar met ’een cobra die zich vastbijt’. De man noemde het een ’krachtige’ en vooral ’pijnlijke’ ervaring. Spacey zou het voorval hebben weggelachen, bleek uit het politieverhoor met het vermeende slachtoffer dat in de rechtszaak werd afgespeeld.

Het duurde overigens een tijd voordat de man met zijn zaak naar de politie stapte, werd duidelijk tijdens de zitting. „Ik stopte het weg en ging door, maar het had een schadelijk effect op mijn leven”, aldus de man. Het feit dat Spacey een gevierd Hollywoodacteur was, maakte dat het vermeende slachtoffer in eerste instantie niet naar de politie wilde stappen. „Hij was een groot succes”, zei de man daarover. Toch diende hij een klacht in over het gedrag van Spacey, omdat het voor de man voelde „alsof iemand toestond om mij te denigreren.”

Spacey ontkent alle aantijgingen die tegen hem gedaan zijn. De zaak gaat donderdagochtend verder.