Rechter: sjeik Mohammed liet telefoon prinses Haya hacken

De telefoons zijn gehackt in de periode dat sjeik Mohammed en prinses Haya een juridische strijd voerden over de voogdij over hun twee kinderen. Volgens het Hooggerechtshof is er destijds gebruikgemaakt van de omstreden spionagesoftware Pegasus.

Prinses Haya zei zich ’opgejaagd en achtervolgd’ te voelen nadat informatie over het gebruik van de spionagesoftware bekend was geworden. Sjeik Mohammed ontkent iets van de hacks af te weten.

Intimidatie

Begin 2019 was het gedaan met de liefde tussen sjeik Mohammed en prinses Haya. Laatstgenoemde vluchtte met haar kinderen naar Londen om te kunnen ontsnappen aan haar intimiderende echtgenoot. De twee raakten niet veel later verwikkeld in een juridische strijd. De Londense rechtbank verklaarde sjeik Mohammed vorig jaar schuldig aan het lastigvallen en intimideren van zijn ex-vrouw. Deze uitspraak volgde op een eerdere uitspraak waarin de prinses de voogdij over hun kinderen krijgt.