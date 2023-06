Pa Pacino... waar is je Little Friend?!

Dat deed hij in zijn kenmerkende zwarte kledij. Niet de meest smetteloze outfit voor een kersverse vader, maar van babyspuug is geen spoor te bekennen. En mocht de filmster uit klassiekers als Scarface en de Godfather-trilogie gebroken nachten hebben, dan is dat hem op deze foto niet aan te zien... Zijn zonnebril doet uitstekend dienst als ’wallenwegwerker’.

Pacino werd vorige week voor de vierde keer vader. De moeder van Roman is de 29-jarige (!) Noor Alfallah. Dochter Julie, die vier jaar ouder is dan haar stiefmoeder, kreeg de acteur met Jan Tarrant. De nu 22-jarige tweeling Olivia en Anton hebben als moeder Beverly D’Angelo.

„Ik heb al een aantal kinderen, maar dit is echt speciaal”, vertelde de filmnestor eerder over de zwangerschap van zijn bijna 55 jaar jongere vriendin.