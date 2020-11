Biografie Martien Meiland op 1 in boekenlijst

Het is opvallend dat het boek nu pas in de lijst terechtkomt; het boek van Jan Dijkgraaf werd ruim drie weken geleden al gelanceerd. Maar de biografie werd de eerste weken alleen in eigen beheer verkocht. Pas vanaf deze week ligt Martien ook in de boekhandels.

Uitgeverij Osjato omschrijft de biografie als ’een 320 pagina’s dik boek waarin Martien en zijn gezin werkelijk álles vertellen over de hoogte- en dieptepunten in hun leven en zichzelf bepaald niet sparen’.