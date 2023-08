Ed Sheeran brengt in september nieuw album uit

Het album verschijnt kort nadat Sheerans Mathematics World Tour eindigt. Op 23 september geeft hij de laatste show in het SoFi Stadium in Los Angeles. „Afgelopen herfst ontdekte ik dat mijn vrienden en ik zoveel levensveranderingen doormaakten”, zegt Sheeran over zijn nieuwe plaat. „Na de zomer kalmeerde alles, kwamen we tot rust.”

Toen Sheeran begin vorig jaar „een moeilijke tijd doormaakte” heeft het schrijven van liedjes hem daar doorheen geholpen. De songs die hij toen schreef staan op Autumn Variations en gaan over die periode, vol „eenzaamheid en verwarring.”