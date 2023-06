Schrijversstaking Hollywood gaat tweede maand in

Volgens Amerikaanse media is de moraal onder de stakers nog onverminderd hoog. Acteurs, regisseurs en producenten steunen de staking en hebben de afgelopen weken massaal hun solidariteit betuigd met de schrijvers. Experts vrezen dat de actie nog wel maanden kan gaan duren.

De schrijversbond WGA onderhandelde tot mei met studio's en streamingdiensten als Netflix, Amazon, Disney, NBC en Sony over de salarissen en voorwaarden, maar kwam niet tot een akkoord. Het is voor het eerst in vijftien jaar tijd dat de scenarioschrijvers massaal staken.

Inmiddels zijn de opnames van veel series en films uitgesteld, omdat er geen scripts zijn of niet duidelijk is wanneer deze er zullen komen. Zo heeft studio Marvel de opnames van de serie Blade uitgesteld en zijn de plannen voor de vierde Spider-Man-film voorlopig op de plank gelegd. Ook de opnames van de nieuwe spin-off van Game of Thrones gaan voorlopig niet door. Ook het tweede seizoen van hitserie The Last Of Us dreigt uitgesteld te gaan worden, omdat er niet gedraaid wordt nu.