Guus Meeuwis sluit Groots-serie volgend jaar juni af: ’Nog geen spijt’

„Ieder jaar wanneer ik een nieuwe editie van Groots aankondigde, was voor mij een knijp-eens-in-m’n-arm moment”, stelt de 51-jarige Meeuwis. „Steeds opnieuw dat gelukzalige gevoel dat ik het nóg een keer mocht gaan doen. Ik heb het geen één editie voor lief genomen, altijd met mezelf afgesproken dat ik het nooit normaal mag gaan vinden en dat ik wil stoppen op het hoogtepunt.”

Dat hoogtepunt is moeilijk te meten, vindt Meeuwis. Voor zijn gevoel is het nog niet in zicht. „Maar die afspraak met mezelf is blijven staan. Soms moet je dan de ballen hebben om een beslissing te nemen die je rationeel niet uit kunt leggen. Ik weet wel dat ik er dus persoonlijk zorg voor ga dragen dat 2024 niet Groots, maar Grootst wordt.”

Nog geen spijt

Hoewel Meeuwis nog geen spijt heeft van zijn beslissing om te stoppen met zijn Groots met een Zachte G-concertserie, vroeg de zanger zich afgelopen week wel een aantal keer af waarom hij er ook alweer een punt achter zet.

Die gedachte is extra sterk nu Meeuwis in voorbereiding is voor zijn een-na-laatste Groots-serie in het Philips Stadion in Eindhoven. „Je gaat constant op en neer”, vertelt de 51-jarige zanger aan het ANP. „Zeker als je al een hele week in het stadion bent, en er opgebouwd wordt en je aan het repeteren bent.”

Meeuwis speelt komend weekeinde voor het zestiende jaar in Eindhoven, en daarnaast ging het feest twee keer niet door vanwege corona. „Dat is zo’n beetje een half leven”, mijmerde Meeuwis dinsdag vlak nadat hij in het Philips Stadion werd verrast door talloze collega-artiesten die in al die jaren een gastbijdrage hebben geleverd. Het deed hem veel.

Lovend

„Ik was behoorlijk verrast. Ik kreeg een video te zien van allerlei mensen die meegedaan hebben en die was lovend”, aldus Meeuwis, die in het fragment ook vele hoogtepunten van vijftien jaar Groots voorbij zag komen. „Dat is heel mooi om te zien en dan ben je extra trots op wat je hebt neergezet.”

„Ik ben heel blij dat we het zo lang hebben mogen doen en ik heb altijd tegen mezelf gezegd: ik wil op m’n hoogtepunt stoppen. Ik weet niet of we daar al zijn, zo voelt het namelijk niet, maar ik heb het wel zelf besloten en dat is wel een heel prettige gedachte. Maar ik weet zeker dat ik het ga missen.”

Gemis

En als het gemis naar Groots te groot wordt, kan hij over een aantal jaar altijd nog een nieuwe editie opzetten. „Wie weet, maar daar ga ik nu nog niet vanuit.” De laatste Groots-concerten vinden volgend jaar juni plaats. De kaartverkoop begint vrijdag.

Grote gastartiesten

Vrijdag trapt Meeuwis zijn een na laatste Groots-serie af. Dan vindt de eerste van drie concerten plaats. In het voorprogramma speelt FLEMMING en ook Diggy Dex en JW Roy zijn van de partij. Meeuwis belooft daarnaast nog „een paar grote gastartiesten.”

Meeuwis maakte eind maart bekend dat hij in 2024 voor het laatst Groots met een Zachte G zal doen. De shows begonnen in 2006 en sindsdien speelde de zanger vrijwel elk jaar in Eindhoven.