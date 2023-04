Premium Het beste van De Telegraaf

Lewis Capaldi dreigt te bezwijken onder succes: ’Ik ben iedere dag bang’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Het leven lacht de Schotse zanger Lewis Capaldi toe. Vorig jaar zette hij in het Verenigd Koninkrijk het meest gestreamde nummer ooit op zijn naam en ook dit jaar lijkt veelbelovend voor de 26-jarige zanger. In de woensdag verschenen Netflix-documentaire Lewis Capaldi: How I’m feeling now blijkt echter dat zijn succes door toenemende mentale problemen aan een zijden draadje hangt.