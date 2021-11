Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalig Playboy-bunny klapt uit de school: avondklok, dateverbod en bizarre feesten

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Jenna Bentley kijkt met nostalgie en plezier terug op haar jaar als Bunny in de Playboy Mansion. Ⓒ Getty Images en Instagram

Een voormalig Playboy-bunny heeft een boekje open gedaan over het leven in de woning van Hugh Hefner. Over wilde feesten - ’nog wilder dan men denkt’ - beroemdheden die regelmatig te gast waren, haar band met de Playboy-oprichter, maar ook over de strenge avondklok die gold voor de bewoners.