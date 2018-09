HAZES-clan weer verder uitgedund!

En nu weer een liefdesbreuk…Het blijft maar rommelen in het groepje nabestaanden van ANDRÉ HAZES dat steeds verder uitdunt… Direct na de dood van de hitzanger waakte moeder RACHEL nog als een terrier over haar kinderen en vooral over ‘oogappeltje voor de dorst’ ANDRÉ JR. in wie zij het showbizzbloed zag stromen. Tot André de bemoeienis van zijnn moeder zat was en met zijn vriendin MONIQUE, met wie hij nu zoon ANDRÉ HAZES III heeft, een eigen leven begon.

Dat kwam hem op een faliekante breuk met zijn moeder en zus ROXEANNE te staan. Moeder Rachel had eerder ook al gebroken met haar ouders die ook jarenlang een nogal vast deel van de HAZES-clan hadden uitgemaakt. Met Roxeanne bleef moeders echter als twee handen op één buik. Nadat tussen André en Rachel de boel was geklapt, koos ‘Rox’ onmiddellijk en zonder twijfel partij voor haar moeder, met als gevolg dat ook zij de jongste Hazes-telg nog niet in levende lijve heeft gezien.

Makelaar

In de loop der maanden legde Rox ook de meeste koppigheid aan de dag. Zo stelde Roxeanne botweg: ,,Mijn vader had met negentig procent van zijn familie geen contact. Dat maakte hem echt niet ongelukkiger.”

Broerlief vertelde echter had het hem, als het omgekeerde het geval zou zijn, wel wat zou doen: ,,Het zou me niet onberoerd laten als Rox een kind had gekregen en ik de foto’s van de kleine alleen in de PRIVÉ zou zien.” Maar dat kind, dat lijkt er voorlopig niet te komen…

De man in huis bij de dames Hazes, was de afgelopen jaren Rox’ vriend NICK VAN DELFT (31). Met deze makelaar had zij meer dan vijf jaar een relatie. Nick lag heel goed bij de familie en leek het zelfs prima te kunnen vinden met zijn, hoe dan ook, toch bijzondere schoonmoeder.

Al een paar keer leken er in de verte bruiloftsklokken te klinken en eerder waren er zelfs al plannen voor een baby, maar van dat alles kwam steeds maar niets. Achteraf een veeg teken?

Deze week werd duidelijk dat Rox en Nick hebben besloten uit elkaar te gaan, net in de dagen dat beelden opdoken van Rox samen met een andere man in wie een medewerker van haar platenlabel werd herkend. Deze ERIK ZWENNES zou de nieuwe man in haar leven zijn, maar dat wordt door het management ontkend. Dat probeert ook het verhaal te ontkrachten dat de foto’s een rol bij de breuk hebben gespeeld; oorzaak en gevolg zouden door elkaar zijn gehaald.

Verliefd

Maar er blijven vragen. Afgelopen zomer, tijdens een lange vakantie naar Spanje, leek de twee nog stralend verliefd en zou zelfs opnieuw zijn besproken toch aan kinderen te beginnen: Nick’s liefste wens. Is er toch wat voorgevallen met die Erik?

Wat er ook is gebeurd en hoelang de twee al problemen zouden hebben gehad, helemaal van haar af is Nick nog niet. En vraag blijft zelfs óf hij wel ooit helemaal van haar loskomt. Immers, vorig jaar nog liet hij een liefdestattoo zetten met haar geboortejaar 1993.

Te hopen valt dat zijn volgende liefde ook 23 is, of anders nog vijf jaar jonger. Van die drie weet Tattoo Bob, wanneer er voor Nick weer gelukkiger tijden zijn aangebroken, desnoods vast en zeker een acht maken.