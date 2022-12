Prinses Charlene: ’Ik voel me zoveel beter dan de afgelopen jaren’

Vorig jaar zomer vertrok Charlene voor een korte reis naar Zuid-Afrika, de plek waar ze als kind opgroeide. Wat een kort tripje had moeten zijn, werd een verblijf van maanden. Ze liep een keel- neus- en oorinfectie op en mocht om die reden het land van de artsen niet per vliegtuig verlaten. Ook moest ze meermaals onder het mes. Bij thuiskomst in Monaco bleek Charlene zowel mentaal als fysiek oververmoeid te zijn. De prinses werd overgebracht naar een privékliniek in Zwitserland waar ze hard werkte aan haar herstel. In maart keerde ze eindelijk terug naar Monaco en werd ze herenigd met haar man prins Albert en hun kinderen Jacques en Gabriella.

De prinses is intussen aardig opgeknapt. „Ik zou eerst willen zeggen dat ik me vandaag zoveel beter voel dan de afgelopen jaren. Ik voel minder pijn en ik heb veel meer energie”, vertelt ze aan de krant Monaco Matin. „Het herstel zal nog even duren, maar ik ben tevreden. Mijn familie en degenen van wie ik hou, zijn mijn rots in de branding. Ik benader de toekomst, stap voor stap, dag voor dag.”

Kinderen

De afgelopen weken maakte Charlene vaak haar opwachting tijdens koninklijke activiteiten in het vorstendom. Ook nam ze geregeld haar kinderen mee, die volgens de prinses hun rol steeds meer beginnen te begrijpen. „Ze gaan graag met ons mee en samen met Albert proberen we met z’n vieren onze missies te volbrengen. Familie-eenheid is belangrijk voor ons”, zegt ze. „Het zijn twee kinderen die hun eigen taal hebben en elkaar begrijpen. Ze houden van elkaar en beschermen elkaar. Jacques en Gabriella hebben een unieke band.”