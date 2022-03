Chrissy Teigen heeft laatste IVF-behandeling achter de rug

„Het gaat goed, ik voel me goed. De IVF’s zitten er nu op, waardoor ik me meteen ook een stuk gezonder en beter voel”, aldus Chrissy in gesprek met Entertainment Tonight. Teigen en Legend hebben twee kinderen: dochter Luna (5) en zoon Miles (3), die beiden met behulp van IVF ter wereld kwamen.

Hoewel het koppel altijd open is geweest over hun pogingen zwanger te worden, vroeg ze onlangs aan haar volgers om niet langer te vragen of het al gelukt is. „Ik smeek jullie om te stoppen met vragen of ik zwanger ben, want hoewel ik weet dat het met opgewonden, goede bedoelingen wordt gezegd, is het toch een beetje rot om te horen, want ik ben het tegenovergestelde van zwanger! ”, schreef ze eind februari op Instagram ze.