Scooter Braun met dood bedreigd om ruzie met Taylor Swift

Bij zijn post plaatste hij ook een van de doodsbedreigingen die hij via Twitter had ontvangen. Volgens Scooter werd zijn vrouw ook bedreigd en dat was reden voor hem om via social media contact te zoeken met de zangeres. Die had eerder dit jaar haar Instagram-volgers opgeroepen Scooter te laten weten wat ze van de kwestie vonden.

„Ik neem aan dat dit niet je bedoeling was, maar het is belangrijk dat je begrijpt dat je woorden een enorme impact hebben en dat jouw boodschap door sommigen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd”, schreef de muziekbaas.

American Music Awards

De ruzie loopt al een tijdje. Scooter kocht eerder dit jaar het platenlabel Big Machine Group. Dat heeft de rechten van de eerste zes albums van Taylor. Het geschil ging over oude songs die de zangeres wilde opvoeren tijdens de American Music Awards (AMA) van zondag. Taylor zou daar geen toestemming voor hebben gekregen en daar was ze woedend over.

Eerder op vrijdag liet Scooter al blijken dat er van een verbod geen sprake is.

