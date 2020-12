Kersttoespraak Elizabeth ook te volgen via Alexa van Amazon

Ⓒ anp

De kersttoespraak van koningin Elizabeth is dit jaar voor een stuk meer mensen te volgen. Voor het eerst is de Queen te beluisteren via Alexa, de slimme hulp van Amazon. Gebruikers van over de hele wereld kunnen op eerste kerstdag hun apparaten de opdracht geven de toespraak af te spelen, melden Britse media.