Charles Groenhuijsen heeft geen spijt na valpartij Op1: ’Ik zou het zo weer doen’

Tijdens de dinsdageditie van de late night talkshow struikelde een van de gasten over een kabel op de studiovloer en kwam lelijk ten val. De uitzending ging door terwijl presentatrice Margje Fikse rechtstreeks verslag deed van het incident en haar collega Charles Groenhuijsen enigszins ongemakkelijk door zijn presentatieteksten ging.

De manier van handelen leverde het duo de nodige kritiek op. De mannen van Vandaag inside konden er smakelijk om lachen en Jeroen Woe en Niels van der Laan wijden zaterdag zelfs een liedje aan Charles en Margje in hun satirische kijkcijferhit Even tot hier.

Verantwoord

Groenhuijsen weigerde in het openbaar te reageren op het incident, maar laat nu toch via Twitter van zich horen. De 69-jarige journalist meent dat hem weinig te verwijten valt omdat er al direct hulp ter plaatse was en hij niet direct iets had kunnen doen „Mijn motto in zo’n geval: ’Loop niet in de weg’. Ik zou het een volgende keer weer zo doen.”

Eerder reageerde Charles’ co-host Margje Fikse al op de commotie in De Stentor. Ook zij ziet niet direct wat ze anders had kunnen doen: „Als het weer gebeurde, zou ik hetzelfde hebben gedaan. Ik zou het alleen minder plastisch maken, want ik had niet moeten zeggen dat ik bloed zag. Dat heb ik er wel van geleerd. Persoonlijk had ik het overigens wel fijner gevonden als er ‘even geduld a.u.b.’ in beeld was gekomen.”