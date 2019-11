Smullen voor kunstverzamelaars

Kunsthandelaar Mark Smit is lyrisch over zijn Isaak Israels ’Lezend meisje op een sofa’, dat hij onlangs kocht van een particulier.

De kunstbeurs PAN Amsterdam, die dit weekeinde van start gaat, wordt door velen beschouwd als ’het kleine broertje’ van de veel internationalere TEFAF Maastricht. Beide beurzen waren lang aan elkaar verbonden, maar de nieuwe PAN-directeur Mark Grol heeft tot taak ze te ontvlechten. „Er is hier absolute topkwaliteit in huis”, bezweert hij in de Rai, waar 110 deelnemers hun mooiste werken hebben uitgestald.