Art Rooijakkers heeft opnieuw een poliep

„Zo. De laatste @bnrnieuwsradio #bigfive van de week zit erop. Of nou ja. Niet alleen van deze week”, begint Rooijakkers zijn bericht, waarna hij uitlegt waarom hij voorlopig even niet meer te horen zal zijn. „Eigenlijk had ik hier een potje willen vloeken.. want verdomme, mijn stemproblemen zijn nog niet voorbij; ik heb weer een poliep.”

In september vorig jaar kampte Rooijakkers ook al met een poliep. Hij werd daarvoor destijds behandeld door de arts die eerder ook de stembanden van zanger Jan Smit had geopereerd.

De presentator kan nu naar eigen zeggen „gelukkig wel tv blijven maken, maar radio en theater kan de komende tijd niet.” Gelukkig kan hij zijn kwetsuur nog met een knipoog relativeren. „Dat is flink balen! Maar wie weet kom ik wel beter terug en komt die droom om operazanger te worden alsnog uit…”