Frank Lammers als president in Amerikaanse serie

Reiné draait de serie momenteel in Roemenië voor History Channel. De regisseur werkte eerder samen met Lammers aan de bioscoophit Michiel de Ruyter, waarin de acteur de titelrol vertolkte.

Lammers speelt in de tv-serie de rol van John Adams, de opvolger van Washington als president en een van de belangrijkste mannen bij het opstellen van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Daarnaast was Adams de eerste Amerikaanse ambassadeur in Nederland.

’Het echte leven’

Met het zes uur durende docudrama over George Washington wil History Channel naar eigen zeggen ’het leven tonen van de man die iedereen kent, maar van wie maar weinigen het echte verhaal snappen’. Reiné is verantwoordelijk voor alle drama-scènes in de film, inclusief een aantal grote veldslagen. Hij werkt voor het project samen met de Nederlandse cameraman Rolf Dekens.

Het is niet de eerste productie die Reiné maakt voor History Channel. Eerder draaide hij ook een aantal afleveringen van de serie Knightfall, met Star Wars-acteur Mark Hamill. De regisseur vertrok zeventien jaar geleden naar Hollywood waar hij doorbrak met het maken van relatief goedkope actiefilms.