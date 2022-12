Fan vernoemt dochter naar dj Simone Walraven

„Hij vertelde dat via Facebook, hij luistert al heel lang naar me”, vertelde Walraven. „En nu heeft hij zijn dochter naar mij vernoemd. Dat is natuurlijk een hele eer.” Zij voegde er wel aan toe dat het niet de eerste keer is dat zij zo’n berichtje krijgt.

De presentatrice en programmamaker gaat per 1 januari naar Omroep MAX. Zij presenteert van maandag tot en met donderdag het nieuwe programma De Avondstart op NPO Radio 5. Walraven (55) werkte in de jaren tachtig voor Veronica, waar zij programma’s maakte voor Radio 3 (nu 3FM). Ook presenteerde zij het tv-programma Countdown en acteerde zij, onder meer in de film Donna Donna!.

Walraven woonde de afgelopen jaren in de Verenigde Staten. Zij verhuist voor Omroep MAX terug naar Nederland. De presentatrice heeft nog geen eigen huis, vertelde zij in De Perstribune.