Inbreker Kylie Jenner krijgt een jaar cel

Brandon Sevilla Martinez, zoals de man naar verluidt heet, zou vorige maand op een ”agressieve” manier hebben laten weten dat hij Kylie wilde spreken. De man wist de voor het publiek afgesloten buurt van Kylie binnen te komen en haar buitenhek te bereiken. Daar stond hij flink op te bonzen. Een beveiliger zou hebben ingegrepen, waarop de man niet veel later werd gearresteerd.

Martinez is veroordeeld voor indringen. Ook mag hij na zijn vrijlating niet in de buurt komen van Hidden Hills, de wijk in Los Angeles waar Kylie woont.

Het verbod dat de fan kreeg, is tijdelijk en geldt niet alleen voor Kylie zelf, maar ook voor haar huis, kantoor en auto. Op 20 november bepaalt een rechter of het contactverbod verlengd wordt.