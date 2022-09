Zendaya jongste actrice ooit met twee Emmy Awards

In 2020 won Zendaya voor het eerst een Emmy voor haar rol in Euphoria en werd ze de jongste actrice ooit die het beeldje voor beste actrice in een dramaserie mocht ophalen.

De actrice, die op jonge leeftijd bekend werd met verschillende rollen in series op Disney Channel, nam het maandag op tegen Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Sandra Oh (Killing Eve) en Reese Witherspoon (The Morning Show).

In haar bedankspeech liet Zendaya weten dat het altijd haar grootste wens is geweest dat Euphoria mensen kon helpen. „Ik wil alle mensen bedanken die de afgelopen jaren hun verhaal met mij hebben gedeeld. Iedereen die met een Rue heeft geleefd of zich een Rue heeft gevoeld. Ik heb jullie in mijn hart gesloten zoals ik Rue in mijn hart heb gesloten.”