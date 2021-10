André Hazes annuleert ook concert eind november

Het is niet het enige optreden van de zoon van André Hazes dat de komende weken niet doorgaat. Eind oktober zou de zanger een reeks concerten in de Oktoberhallen in België geven die zijn gecanceld. Ook zal Hazes niet aanwezig zijn bij de Holland Zingt Hazes-concerten die begin november in de Ziggo Dome plaatsvinden.

Het is niet duidelijk of de geannuleerde concerten worden ingehaald. Volgens zijn management moet de zanger ’weer op krachten komen’ en kampt hij met een burn-out.