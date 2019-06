Snollebollekes stoot Paul Elstak van troon

DJ Paul Elstak stond vier jaar achter elkaar op nummer 1 met Rainbow in the Sky. Het was dit jaar spannend wie bovenaan kwam te staan in de lijst want het verschil met de nummer 2 was slechts een paar stemmen. In totaal hebben ruim 200.000 mensen hun favoriete foute plaat doorgegeven.

De Foute Party is traditioneel de afsluiting van de Top 500 van het Foute Uur, de lijst met de leukste foute nummers uit het dagelijkse Foute Uur bij Qmusic. Om Snollebollekes in het zonnetje te zetten is het pad bij binnenkomst van de Foute Party omgedoopt tot de 'Snollebollekes Boulevard'. Zowel Snollebollekes als Paul Elstak treden op tijdens het foute feestje.

De radiozender draait sinds 2005 de foute hitlijst. Andere nummers die door de jaren heen bovenaan stonden zijn onder meer Frans Bauer met Heb je even voor mij, Gerard Joling met Maak me gek en Captain Jack met zijn gelijknamige hit.